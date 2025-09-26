Κατάλογος Εταιρειών
ExxonMobil
ExxonMobil Γεωλόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Γεωλόγος Μηχανικός in United States στην ExxonMobil κυμαίνεται από $145K έως $202K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ExxonMobil. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$156K - $182K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$145K$156K$182K$202K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Γεωλόγος Μηχανικός at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $202,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Γεωλόγος Μηχανικός role in United States is $144,500.

