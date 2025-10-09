Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Πολιτικός Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Πολιτικός Μηχανικός

ExxonMobil Πολιτικός Μηχανικός Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Πολιτικός Μηχανικός in United States στην ExxonMobil ανέρχεται σε $231K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ExxonMobil. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Σύνολο ανά έτος
$231K
Επίπεδο
CL26
Βάση
$231K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
14 Έτη
Έτη εμπειρίας
14 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ExxonMobil?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Πολιτικός Μηχανικός di ExxonMobil in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $275,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ExxonMobil untuk peranan Πολιτικός Μηχανικός in United States ialah $231,000.

