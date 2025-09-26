Κατάλογος Εταιρειών
ExxonMobil
Η μέση συνολική αποζημίωση Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States στην ExxonMobil κυμαίνεται από $109K έως $156K ανά year.

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$125K - $146K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$109K$125K$146K$156K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ExxonMobil?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Βιοϊατρικός Μηχανικός στην ExxonMobil in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $155,742. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ExxonMobil για τον ρόλο Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States είναι $109,153.

