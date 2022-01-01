ExxonMobil Μισθοί

Ο μισθός της ExxonMobil κυμαίνεται από $3,481 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $290,000 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ExxonMobil . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025