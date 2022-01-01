Κατάλογος Εταιρειών
ExxonMobil
ExxonMobil Μισθοί

Ο μισθός της ExxonMobil κυμαίνεται από $3,481 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $290,000 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ExxonMobil. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Μηχανικός Λογισμικού
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Ερευνητής Επιστήμονας

Χημικός Μηχανικός
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Μηχανικός Διεργασιών

Διαχειριστής Προϊόντος
CL24 $126K
CL26 $197K
Διαχειριστής Έργων
CL23 $118K
CL27 $214K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
CL26 $182K
CL28 $290K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $200K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $35.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $108K
Μάρκετινγκ
Median $237K
Μηχανικός Υλικού
Median $140K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $120K
Πολιτικός Μηχανικός
Median $231K
Λογιστής
$17.6K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$136K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$114K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$139K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$19.1K
Μηχανικός Ελέγχου
$171K
Αναλυτής Δεδομένων
$26K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$164K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$18.4K
Γεωλόγος Μηχανικός
$169K
Ανθρώπινοι Πόροι
$3.5K
Σύμβουλος Διοίκησης
$38.8K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$149K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$181K
Πωλήσεις
$125K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$115K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$43.1K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at ExxonMobil is Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the CL28 level with a yearly total compensation of $290,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil is $134,342.

