Exxeta
Exxeta Μισθοί

Ο μισθός της Exxeta κυμαίνεται από $56,964 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $98,865 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Exxeta. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $57K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $90.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
$98.9K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Exxeta είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $98,865. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Exxeta είναι $90,376.

