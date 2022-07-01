Extole Μισθοί

Ο μισθός της Extole κυμαίνεται από $25,186 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Extole . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025