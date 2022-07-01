Κατάλογος Εταιρειών
Extole Μισθοί

Ο μισθός της Extole κυμαίνεται από $25,186 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Extole. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$43.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$27.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$36.2K

Μηχανικός Λογισμικού
$25.2K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$99.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Extole is Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $99,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Extole is $36,180.

