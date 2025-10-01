Κατάλογος Εταιρειών
Experis
Experis
Experis Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί στη Greater Oslo Region

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Greater Oslo Region στην Experis κυμαίνεται από NOK 717K έως NOK 1.02M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Experis. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NOK 822K - NOK 962K
Norway
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NOK 717KNOK 822KNOK 962KNOK 1.02M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Experis?

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι