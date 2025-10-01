Κατάλογος Εταιρειών
exadel
  • Georgia

exadel Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Georgia

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Georgia στην exadel ανέρχεται σε GEL 104K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της exadel. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Σύνολο ανά έτος
GEL 104K
Επίπεδο
Middle
Βάση
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Μπόνους
GEL 0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη exadel?

GEL 438K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην exadel in Georgia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή GEL 151,103. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην exadel για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Georgia είναι GEL 101,862.

Άλλοι Πόροι