Κατάλογος Εταιρειών
Exabeam
Exabeam Μισθοί

Το εύρος μισθών της Exabeam κυμαίνεται από $106,530 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $452,250 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Exabeam. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $243K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $320K
Επιτυχία Πελατών
$132K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$107K
Μάρκετινγκ
$241K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$240K
Διαχειριστής Έργου
$452K
Πωλήσεις
$118K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$191K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Exabeam είναι ο Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $452,250. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Exabeam είναι $240,293.

