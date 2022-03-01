Κατάλογος Εταιρειών
Evonik
Evonik Μισθοί

Το εύρος μισθών της Evonik κυμαίνεται από $76,108 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $159,120 για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Evonik. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$159K
Χημικός Μηχανικός
$87.4K
Μηχανικός Ελέγχων
$126K

Μάρκετινγκ
$144K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$80.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$76.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Evonik je Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $159,120. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Evonik je $106,651.

