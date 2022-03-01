Evonik Μισθοί

Το εύρος μισθών της Evonik κυμαίνεται από $76,108 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $159,120 για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Evonik . Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025