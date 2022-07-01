Κατάλογος Εταιρειών
Evolv Technology
    Σχετικά με

    At Evolv, we provide a secure and seamless screening experience, making it possible for venues of all kinds to keep visitors safe from concealed weapons, public health threats, and intruders.

    http://www.evolvtechnology.com
    Ιστότοπος
    2013
    Έτος Ίδρυσης
    150
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

