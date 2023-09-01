Κατάλογος Εταιρειών
Evertz
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Evertz Μισθοί

Ο μισθός της Evertz κυμαίνεται από $39,407 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $84,500 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Evertz. Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $84.5K
Μηχανικός Υλικού
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Evertz είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων με ετήσια συνολική αμοιβή $84,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Evertz είναι $55,440.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Evertz

Σχετικές Εταιρείες

  • Netflix
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Pinterest
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι