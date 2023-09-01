Evertz Μισθοί

Ο μισθός της Evertz κυμαίνεται από $39,407 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $84,500 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Evertz . Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025