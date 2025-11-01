Κατάλογος Εταιρειών
Everseen
Everseen Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Romania στην Everseen κυμαίνεται από RON 238K έως RON 325K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Everseen. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RON 255K - RON 308K
Romania
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RON 238KRON 255KRON 308KRON 325K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Everseen?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Everseen in Romania φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 324,560. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Everseen για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Romania είναι RON 237,824.

