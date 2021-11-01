Κατάλογος Εταιρειών
Evergreen Group
Evergreen Group Μισθοί

Ο μισθός της Evergreen Group κυμαίνεται από $12,847 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $70,606 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Evergreen Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Διοικητικός Βοηθός
$12.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$52.7K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$16.2K

Μηχανικός Λογισμικού
$70.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Evergreen Group είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $70,606. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Evergreen Group είναι $34,475.

