EssilorLuxottica
EssilorLuxottica Μισθοί

Ο μισθός της EssilorLuxottica κυμαίνεται από $51,873 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $293,525 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της EssilorLuxottica. Τελευταία ενημέρωση: 8/30/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$89.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$159K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$144K

Ανθρώπινοι Πόροι
$153K
Μάρκετινγκ
$54.2K
Διαχειριστής Προϊόντος
$51.9K
Πωλήσεις
$201K
Μηχανικός Λογισμικού
$107K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$294K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην EssilorLuxottica είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $293,525. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην EssilorLuxottica είναι $143,715.

