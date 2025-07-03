EssilorLuxottica Μισθοί

Ο μισθός της EssilorLuxottica κυμαίνεται από $51,873 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $293,525 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της EssilorLuxottica . Τελευταία ενημέρωση: 8/30/2025