EssenceMediacom
EssenceMediacom Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Argentina στην EssenceMediacom κυμαίνεται από ARS 18.78M έως ARS 25.63M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της EssenceMediacom. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

ARS 20.1M - ARS 24.3M
Argentina
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
ARS 18.78MARS 20.1MARS 24.3MARS 25.63M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην EssenceMediacom in Argentina φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ARS 25,627,134. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην EssenceMediacom για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Argentina είναι ARS 18,778,503.

Άλλοι Πόροι