Κατάλογος Εταιρειών
EssenceMediacom
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

EssenceMediacom Μισθοί

Ο μισθός της EssenceMediacom κυμαίνεται από $16,957 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $296,510 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της EssenceMediacom. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μάρκετινγκ
Median $130K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$142K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$133K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$46.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
$142K
Διαχειριστής Έργων
$17K
Μηχανικός Λογισμικού
$50.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$171K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$297K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην EssenceMediacom είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $296,510. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην EssenceMediacom είναι $131,300.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την EssenceMediacom

Σχετικές Εταιρείες

  • DoorDash
  • Spotify
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι