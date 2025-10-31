Κατάλογος Εταιρειών
Esprow
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Στελέχωση Προσωπικού

  • Όλοι οι Μισθοί Στελέχωση Προσωπικού

Esprow Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Στελέχωση Προσωπικού in Russia στην Esprow ανέρχεται σε RUB 733K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Esprow. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Σύνολο ανά έτος
RUB 733K
Επίπεδο
L3
Βάση
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Μπόνους
RUB 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Στελέχωση Προσωπικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Esprow in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 732,672. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Esprow για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in Russia είναι RUB 732,672.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Esprow

Σχετικές Εταιρείες

  • Netflix
  • Coinbase
  • Uber
  • Intuit
  • Facebook
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι