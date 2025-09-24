Κατάλογος Εταιρειών
Esperanto Technologies
Esperanto Technologies Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Spain στην Esperanto Technologies κυμαίνεται από €52.4K έως €76.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Esperanto Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€60.2K - €68.6K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€52.4K€60.2K€68.6K€76.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Μηχανικός Υλικού en Esperanto Technologies in Spain está en una compensación total anual de €76,385. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Esperanto Technologies para el puesto de Μηχανικός Υλικού in Spain es €52,433.

Άλλοι Πόροι