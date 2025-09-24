Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States στην Ernst and Young κυμαίνεται από $161K έως $226K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ernst and Young. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$175K - $203K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$161K$175K$203K$226K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Ernst and Young, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στην Ernst and Young in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $225,862. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ernst and Young για τον ρόλο Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States είναι $161,330.

