Ernst and Young
Ernst and Young Ανθρώπινοι Πόροι Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ανθρώπινοι Πόροι in India στην Ernst and Young ανέρχεται σε ₹1.72M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ernst and Young. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.72M
Επίπεδο
-
Βάση
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹156K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ernst and Young?

₹13.98M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Ernst and Young, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινοι Πόροι στην Ernst and Young in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,506,372. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ernst and Young για τον ρόλο Ανθρώπινοι Πόροι in India είναι ₹1,561,021.

