Ericsson
Ericsson Τεχνικός Συγγραφέας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνικός Συγγραφέας in Sweden στην Ericsson κυμαίνεται από SEK 322K έως SEK 451K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SEK 349K - SEK 406K
Sweden
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SEK 322KSEK 349KSEK 406KSEK 451K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ericsson?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Τεχνικός Συγγραφέας at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 451,349. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Τεχνικός Συγγραφέας role in Sweden is SEK 322,392.

