Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in Spain στην Ericsson ανέρχεται σε $90K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Σύνολο ανά έτος
$90K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$79.1K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$10.9K
Έτη στην εταιρεία
11+ Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
$160K

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Διαχειριστής Προϊόντος sa Ericsson in Spain ay may taunang kabuuang bayad na $121,561. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ericsson para sa Διαχειριστής Προϊόντος role in Spain ay $89,977.

