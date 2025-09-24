Κατάλογος Εταιρειών
Ericsson Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in Sweden στην Ericsson κυμαίνεται από SEK 603K έως SEK 858K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SEK 683K - SEK 778K
Sweden
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SEK 603KSEK 683KSEK 778KSEK 858K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στην Ericsson in Sweden φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SEK 857,717. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ericsson για τον ρόλο Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in Sweden είναι SEK 603,309.

