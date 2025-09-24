Η αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Sweden στην Ericsson κυμαίνεται από SEK 482K ανά year για JS5 έως SEK 718K ανά year για JS7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Sweden ανέρχεται σε SEK 616K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
