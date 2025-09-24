Ericsson Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Sweden στην Ericsson κυμαίνεται από SEK 482K ανά year για JS5 έως SEK 718K ανά year για JS7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Sweden ανέρχεται σε SEK 616K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους JS4 SEK -- SEK -- SEK -- SEK -- JS5 SEK 482K SEK 482K SEK 0 SEK 0 JS6 SEK 910K SEK 910K SEK 0 SEK 0 JS7 SEK 718K SEK 718K SEK 0 SEK 0 Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( SEK ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Ericsson ?

