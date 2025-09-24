Κατάλογος Εταιρειών
Ericsson
Ericsson
  • Μισθοί
  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ericsson Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Sweden στην Ericsson κυμαίνεται από SEK 502K έως SEK 685K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SEK 537K - SEK 650K
Sweden
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SEK 502KSEK 537KSEK 650KSEK 685K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

SEK 1.56M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ericsson?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Ericsson in Sweden φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SEK 685,108. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ericsson για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Sweden είναι SEK 502,019.

Άλλοι Πόροι