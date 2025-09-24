Κατάλογος Εταιρειών
Ericsson
Ericsson Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Ericsson ανέρχεται σε ₹5.66M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ericsson. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹5.66M
Επίπεδο
JS6
Βάση
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹314K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ericsson?

₹13.98M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Ericsson in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,760,524. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ericsson για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in India είναι ₹5,475,368.

