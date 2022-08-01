Κατάλογος Εταιρειών
EquityZen Μισθοί

Ο μισθός της EquityZen κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $237,308 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της EquityZen. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Λογιστής
$70.4K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$109K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$109K

Μηχανικός Λογισμικού
$237K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

