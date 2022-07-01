Equipifi Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Equipifi είναι $101,204 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Equipifi . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025