EquiLend
EquiLend Μισθοί

Ο μισθός της EquiLend κυμαίνεται από $6,472 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $119,400 για έναν Νομικός στο υψηλό άκρο.

Μηχανικός Λογισμικού
Νομικός
Διαχειριστής Έργων
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Najwyżej płatnym stanowiskiem w EquiLend jest Νομικός at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $119,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EquiLend wynosi $26,584.

