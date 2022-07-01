Equality Health Μισθοί

Ο μισθός της Equality Health κυμαίνεται από $169,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $180,197 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Equality Health . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025