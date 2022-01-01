Κατάλογος Εταιρειών
Equal Experts
Equal Experts Μισθοί

Ο μισθός της Equal Experts κυμαίνεται από $42,771 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $299,495 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Equal Experts. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $42.8K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Αναλυτής Δεδομένων
$61.2K
Σύμβουλος Διοίκησης
$205K

Προσελκυστής Προσωπικού
$109K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$188K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$299K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Equal Experts είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $299,495. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Equal Experts είναι $148,650.

