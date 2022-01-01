Equal Experts Μισθοί

Ο μισθός της Equal Experts κυμαίνεται από $42,771 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $299,495 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Equal Experts . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025