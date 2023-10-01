Κατάλογος Εταιρειών
eQ Technologic Μισθοί

Ο μισθός της eQ Technologic κυμαίνεται από $21,310 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $88,896 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της eQ Technologic. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $28.9K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Σχεδιαστής Προϊόντος
$21.3K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$88.9K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$53.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην eQ Technologic είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $88,896. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην eQ Technologic είναι $41,087.

