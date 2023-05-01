Eptura Μισθοί

Ο μισθός της Eptura κυμαίνεται από $104,957 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eptura . Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025