Κατάλογος Εταιρειών
Epson
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Epson Μισθοί

Ο μισθός της Epson κυμαίνεται από $45,338 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $162,810 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Epson. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$84.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$109K
Επιστήμονας Δεδομένων
$45.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ανθρώπινοι Πόροι
$82.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$151K
Διαχειριστής Έργων
$163K
Μηχανικός Πωλήσεων
$62.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$48.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Epson είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $162,810. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Epson είναι $83,446.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Epson

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Snap
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι