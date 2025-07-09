Epson Μισθοί

Ο μισθός της Epson κυμαίνεται από $45,338 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $162,810 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Epson . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025