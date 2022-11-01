Κατάλογος Εταιρειών
Eppo
Eppo Μισθοί

Ο μισθός της Eppo κυμαίνεται από $200,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $367,800 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eppo. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $368K
Διευθυντής Προϊόντος
$201K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Eppo είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $367,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Eppo είναι $284,350.

