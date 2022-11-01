Eppo Μισθοί

Ο μισθός της Eppo κυμαίνεται από $200,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $367,800 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eppo . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025