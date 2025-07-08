Eppendorf Μισθοί

Ο μισθός της Eppendorf κυμαίνεται από $82,037 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $88,117 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eppendorf . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025