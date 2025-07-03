Epiroc Μισθοί

Ο μισθός της Epiroc κυμαίνεται από $6,079 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $78,400 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Epiroc . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025