Epic Games Μισθοί

Ο μισθός της Epic Games κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $445,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Epic Games. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών

Διευθυντής Προϊόντος
L3 $184K
L5 $445K
Μάρκετινγκ
Median $180K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $400K
Διευθυντής Έργων
Median $205K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $238K
Λογιστής
$76.4K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$191K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$288K
Επιστήμονας Δεδομένων
$161K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$281K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$88K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$67.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$147K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$68.6K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$193K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$151K
Στελέχωση Προσωπικού
$77.4K
Πωλήσεις
$52.3K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$80.6K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$166K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$137K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Epic Games, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Epic Games είναι Διευθυντής Προϊόντος at the L5 level με ετήσια συνολική αμοιβή $445,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Epic Games είναι $166,165.

