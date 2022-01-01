Epic Games Μισθοί

Ο μισθός της Epic Games κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $445,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Epic Games . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025