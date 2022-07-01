Κατάλογος Εταιρειών
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Μισθοί

Ο μισθός της EPI-USE Labs κυμαίνεται από $127,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $190,045 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της EPI-USE Labs. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
$127K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$190K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην EPI-USE Labs είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $190,045. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην EPI-USE Labs είναι $158,723.

