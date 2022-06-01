Κατάλογος Εταιρειών
ePayPolicy Μισθοί

Ο μισθός της ePayPolicy κυμαίνεται από $83,415 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $230,118 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ePayPolicy. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Στελέχωση Προσωπικού
$83.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$230K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ePayPolicy είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $230,118. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ePayPolicy είναι $156,766.

