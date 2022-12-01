ePaisa Μισθοί

Ο μισθός της ePaisa κυμαίνεται από $16,996 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $126,664 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ePaisa . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025