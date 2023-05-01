Eos Μισθοί

Ο μισθός της Eos κυμαίνεται από $13,851 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικών στο χαμηλό άκρο έως $120,600 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Eos . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025