Enfusion Μισθοί

Ο μισθός της Enfusion κυμαίνεται από $50,113 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $120,750 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Enfusion . Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025