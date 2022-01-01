Κατάλογος Εταιρειών
Enfusion
Enfusion Μισθοί

Ο μισθός της Enfusion κυμαίνεται από $50,113 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $120,750 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Enfusion. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $121K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Λογιστής
$116K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$90.3K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$61K
Διαχειριστής Έργων
$50.1K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$78.4K
Τεχνικός Συγγραφέας
$67.3K
