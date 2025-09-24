Κατάλογος Εταιρειών
Endava Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Romania στην Endava κυμαίνεται από RON 158K έως RON 221K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Endava. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RON 171K - RON 199K
Romania
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RON 158KRON 171KRON 199KRON 221K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Endava in Romania φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 221,043. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Endava για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Romania είναι RON 157,888.

