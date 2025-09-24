Κατάλογος Εταιρειών
Endava
Endava Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Λύσεων in Romania στην Endava ανέρχεται σε RON 298K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Endava. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Σύνολο ανά έτος
RON 298K
Επίπεδο
Senior Solution Architect
Βάση
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Μπόνους
RON 0
Έτη στην εταιρεία
21 Έτη
Έτη εμπειρίας
23 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Endava?

RON 712K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Endava in Romania φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 432,961. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Endava για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Romania είναι RON 261,054.

