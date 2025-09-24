Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Romania στην Endava κυμαίνεται από RON 90.9K ανά year για Software Engineer έως RON 356K ανά year για Principal Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Romania ανέρχεται σε RON 114K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Endava. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
