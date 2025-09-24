Κατάλογος Εταιρειών
Endava
Endava Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Moldova στην Endava κυμαίνεται από MDL 544K έως MDL 790K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Endava. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

MDL 617K - MDL 717K
Moldova
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
MDL 544KMDL 617KMDL 717KMDL 790K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

MDL 2.77M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην Endava in Moldova φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MDL 789,648. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Endava για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in Moldova είναι MDL 544,127.

