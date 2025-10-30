Κατάλογος Εταιρειών
Enavate
Enavate Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Poland στην Enavate κυμαίνεται από PLN 60.3K έως PLN 85.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Enavate. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 68.3K - PLN 77.8K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 60.3KPLN 68.3KPLN 77.8KPLN 85.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Enavate?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Enavate in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 85,759. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Enavate για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Poland είναι PLN 60,322.

