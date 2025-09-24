Κατάλογος Εταιρειών
Ellucian
Ellucian Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Mexico στην Ellucian κυμαίνεται από MX$555K έως MX$791K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ellucian. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

MX$636K - MX$744K
Mexico
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
MX$555KMX$636KMX$744KMX$791K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ellucian?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην Ellucian in Mexico φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$15,190,072. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ellucian για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in Mexico είναι MXMX$10,646,040.

Άλλοι Πόροι